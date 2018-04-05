Хоккеисты сборной Беларуси победили в гостях Финляндию

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси в ходе подготовки к майскому чемпионату мира победили в гостях Финляндию, забросив решающую шайбу в овертайме - 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч в Турку с Финляндией стартовал успешно для подопечных Дэйва Льюиса. В середине первого периода Александр Павлович оказался одним из самых расторопных в сутолоке у ворот соперника и открыл счет - 1:0.

После отдыха хозяева площадки сумели дважды переиграть голкипера Ивана Кульбакова. На этом игровом отрезке финны нанесли 25 бросков по воротам белорусов. В итоге заброшенными шайбами отличились Лукка и Суоми - 2:1. Однако на 31-й минуте Сергей Дрозд сделал счет равным. Команда Дэйва Льюиса в эти минуты много действовала в меньшинстве, но до финальной сирены цифры на табло остались неизменными - 2:2.

В овертайме белорусы действовали активнее. Артур Гаврус вышел один на один, но не сумел переиграть голкипера. Вскоре финны нарушили правила, и численное большинство реализовал Егор Шарангович - 3:2.

Повторный поединок состоится 6 апреля в Хямеэнлинне (18.30). Далее белорусских хоккеистов ждут гостевые матчи со Швейцарией (13 и 14 апреля). Подопечные Дэйва Льюиса сыграют и на домашней площадке. В Гродно (20 и 21 апреля) противостоять им будут соперники из Дании, а завершится программа игр поединками с Норвегией: 27 апреля команды встретятся в Жлобине, 28-го выйдут на лед "Бобруйск-Арены".

Белорусские хоккеисты стартуют на мировом форуме 4 мая в Копенгагене матчем с командой Швеции. Также нашими соперниками на первом этапе станут команды Франции, России, Швейцарии, Чехии, Словакии и Австрии.-0-