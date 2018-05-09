Хоккеисты сборной Беларуси потерпели поражение от Швейцарии на чемпионате мира

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси потерпели поражение от Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2) на чемпионате мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матча со Швейцарией многие болельщики ждали с интересом. Ведь после поражения от России, которое стало третьим для белорусов на мировом форуме, в тренерском штабе белорусов произошли изменения. Пост главного тренера покинул Дэйв Льюис, ушел из команды и его помощник Андрей Мезин. Как отразятся такие изменения в ходе главного старта сезона для национальной команды? На этот вопрос многие из болельщиков хотели получить ответ.

Швейцария - Беларусь - 5:2 (2:2, 0:1, 2:0)

Копенгаген. Royal Arena.

Швейцария: Берра (Джинони); Мюллер - Диас, Мозер - Корви - Нидеррайтер; Кукан - Унтерзандер, Майер - Вермин - Андригетто; Фрик - Фора, Хоффманн - Хаас - Шерви; Риат - Род - Шеппи; Генацци, Балтисбергер.

Беларусь: Карнаухов (Трус); Воробей - Денисов, Платт - Шарангович - Лингле; Коробов - Дюков, Матерухин - Ковыршин - Павлович (к); Лисовец - Хенкель, Гаврус - Развадовский - Кислый; Левша - Китаров - Дрозд; Фальковский, Демков.

Шайбы: 1:0 - Вермин (Нидеррайтер, Унтерзандер, 1.37). 1:1 - Платт (Лингле, Дюков, 5.54). 1:2 - Павлович (Ковыршин, Матерухин, 10.46). 2:2 - Андригетто (Майер, 18.40). 3:2 - Вермин (Майер, Диас, 39.45). 4:2 - Корви (Диас, 42.29). 5:2 - Майер (Андригетто, Диас, 46.44, в большинстве).

Броски: 45 - 24.

Штраф: 8 - 16.

Стартовые минуты первого периода остались за швейцарцами. Соперникам команды Сергея Пушкова и Михаила Захарова удалось довольно быстро огорчить Михаила Карнаухова, занявшего место в воротах. На 3-й минуте две минуты штрафа получил один из самых опытных игроков обороны белорусов Владимир Денисов. Этот непростой отрезок наши хоккеисты провели достойно, а вскоре и сами организовали несколько опасных атак на ворота альпийской дружины. На 6-й минуте Джефф Платт активно поборолся на пятачке швейцарцев и в одно касание переправил шайбу в сетку после паса Шарля Лингле. Белорусы продолжали активно действовать в нападении и еще до перерыва вышли вперед в матче. Евгений Ковыршин бросил со средней дистанции, а капитан команды Александр Павлович вовремя сыграл на добивании шайбы - 2:1. Однако удержать преимущество подопечным Сергея Пушкова не удалось. Михаил Карнаухов пропустил с острого угла, после броска Свена Андригетто - 2:2.

Во втором периоде ситуация изменилась в пользу белорусов. Они часто нарушали правила и пропустили третью шайбу за 15 секунд до перерыва. В заключительные двадцать минут игры сборная Швейцарии полностью перехватила инициативу и добилась важной победы в борьбе за место в четверке сильнейших в группе А и выход в плей-офф чемпионата.

В группе В сборная Германии добилась уверенной победы над командой Республики Корея - 6:1.

Белорусские хоккеисты следующий матч на мировом форуме в Дании проведут 11 мая против команды Чехии.-0-