Хоккеисты сборной Беларуси проиграли молодежной команде России в товарищеском матче

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение в товарищеских встречах с российскими командами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в подмосковном Новогорске команда Дэйва Льюиса встречалась с молодежной сборной России (возраст игроков до 23 лет) и протерпела поражение со счетом 0:3. Все шайбы россияне забросили во втором периоде, ворота белорусов защищал Дмитрий Мильчаков.

В первой встрече белорусы 30 января встречались в Москве с олимпийской сборной России и уступили с тем же счетом - 0:3.

Следующий спарринг белорусские хоккеисты проведут 6 февраля в Риге против олимпийской команды Канады.-0-