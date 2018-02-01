Хоккеисты сборной Беларуси проиграли молодежной команде России в товарищеском матче

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение в товарищеских встречах с российскими командами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в подмосковном Новогорске команда Дэйва Льюиса встречалась с молодежной сборной России (возраст игроков до 23 лет) и протерпела поражение со счетом 0:3. Все шайбы россияне забросили во втором периоде, ворота белорусов защищал Дмитрий Мильчаков.
В первой встрече белорусы 30 января встречались в Москве с олимпийской сборной России и уступили с тем же счетом - 0:3.
Следующий спарринг белорусские хоккеисты проведут 6 февраля в Риге против олимпийской команды Канады.-0-
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