Хоккеисты сборной Беларуси сыграют против Чехии на ЧМ в Копенгагене

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси сыграют сегодня против Чехии на чемпионате мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для подопечных Сергея Пушкова и Михаила Захарова это будет пятый матч на турнире. В четырех предыдущих белорусы уступили и занимают восьмое место в группе А. В тренерском штабе команды не скрывают, что основную ставку на предварительном этапе турнира будут делать на встречу с Австрией, которая состоится 12 мая. Предстоящий матч с чехами - еще одна проверка сил белорусов, которые имеют шанс заработать необходимые очки.

Сегодняшние соперники команды Сергея Пушкова накануне добились серьезного успеха, обыграв в овертайме Россию - 4:3. Чешская сборная находится в неплохой форме, однако напряженный поединок с олимпийскими чемпионами может негативно сказаться на физических кондициях в игре с белорусами.

Матч Беларусь - Чехия начнется в Копенгагене в 21.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию встречи.

Турнирное положение в группе А: 1.Швеция - 12 очков (4 игры). 2.Россия - 10 (4). 3.Швейцария - 9 (4). 4.Словакия - 7 (4). 5.Чехия - 6 (4). 6.Франция - 3 (4). 7.Австрия - 1 (4). 8.Беларусь - 0 (4).

В группе В канадские хоккеисты добились успеха во встрече с Норвегией - 5:0.Этот результат позволяет им занимать второе место в группе.

Турнирное положение в группе В: 1.США - 10 очков (4 игры). 2.Канада - 10 (4). 3.Финляндия - 9 (4). 4.Латвия - 6 (4). 5.Дания - 5 (4). 6. Германия - 5 (4). 7.Норвегия - 3 (3). 8. Республика Корея - 0 (4).

На чемпионате мира по хоккею 11 мая состоятся также следующие матчи: Франция - Австрия (17.15), Дания - Норвегия (17.15) и США - Республика Корея.-0-