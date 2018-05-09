Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со Швейцарией на ЧМ в Копенгагене

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси сыграют сегодня со Швейцарией на чемпионате мира в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех поражений подряд к белорусской сборной повышенное внимание не только со стороны преданных поклонников, но и иностранных болельщиков. Неудача в матче с россиянами (0:6) послужила причиной отставки главного тренера Дэйва Льюиса, вскоре покинул тренерский штаб его помощник Андрей Мезин. Как отмечают многие эксперты, белорусская команда является едва ли не первой за время проведения чемпионатов мира, которая решилась на такие кардинальные перемены уже в ходе турнира.

Для многих любителей хоккея предстоящий матч со Швейцарией будет интересен с точки зрения того, удастся ли исполняющему обязанности главного тренера Сергею Пушкову перестроить своих подопечных и настроить не только на сегодняшний поединок, но и на остальные матчи - с Чехией (11 мая), Австрией (12 мая) и Словакией (15 мая).

Матч Швейцария - Беларусь начнется сегодня в Копенгагене в 17.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию встречи.

Соперники белорусских хоккеистов после трех проведенных матчей занимают третье место в турнирной таблице группы А. Накануне швейцарцы в серии буллитов уступили Чехии - 5:4. Причем подопечные Патрика Фишера вели в ходе встречи - 3:1, 4:2.

Положение в группе А: 1. Россия - 9 очков (3 матча); 2. Швеция - 9 (3); 3. Швейцария - 6 (3); 4. Чехия - 4 (3); 5. Словакия - 4 (3); 6. Франция - 3 (3); 7. Австрия - 1 (3); 8. Беларусь - 0 (3).

В группе В команда Финляндии одержала очередную крупную победу над норвежцами - 7:0 и уверенно лидирует в турнирной таблице.

Положение в группе В: 1. Финляндия - 9 (3); 2. США - 8 (3); 3. Канада - 7 (3); 4. Латвия - 5 (3); 5. Норвегия - 3 (2); 6. Дания - 2 (3); 7. Германия - 2 (3); 8. Республика Корея - 0 (2).

На чемпионате мира сегодня также будут сыграны матчи Германия - Республика Корея, Швеция - Австрия, Финляндия - Дания.

По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал чемпионата мира. Две худшие сборные покинут элитный дивизион.-0-