Хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии в выездном матче "Евровызова"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) в выездном матче "Евровызова", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый матч, состоявшийся 13 апреля, завершился победой хозяев площадки - 3:2.
Повторный поединок в Лугано белорусы постарались провести активнее в нападении. На 12-й минуте первого периода Никита Ремезов завершил усилия Данилы Карабаня, который создал голевой момент. Через несколько минут гости получили право на игру в большинстве, но не сумели использовать численное преимущество и увеличить отрыв в счете.
Во вторые двадцать минут встречи швейцарцы перехватили инициативу и дважды поразили ворота Михаила Карнаухова. Авторами заброшенных шайб стали Доминик Ламмер (23-я минута) и Лукас Фрик (31-я минута).
При подготовке к чемпионату мира подопечные Дэйва Льюиса сыграют и на домашней площадке. В Гродно (20 и 21 апреля) противостоять им будут соперники из Дании, а завершится программа игр "Евровызова" поединками с Норвегией: 27 апреля команды встретятся в Жлобине, 28-го выйдут на лед "Бобруйск-Арены".
Белорусские хоккеисты стартуют на мировом форуме 4 мая в Копенгагене матчем с командой Швеции. Также нашими соперниками на первом этапе станут команды Франции, России, Швейцарии, Чехии, Словакии и Австрии.-0-
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