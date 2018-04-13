Хоккеисты сборной Беларуси уступили в гостях Швейцарии в "Евровызове"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили в гостях Швейцарии со счетом 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) в турнире "Евровызов" в ходе подготовки к чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который прошел в небольшом городке Ла-шо-де-Фон, хозяева площадки смогли открыть счет уже на пятой минуте усилиями Михаэля Фора - 1:0. Нападающий белорусов Шарль Лингле на 15 минуте вышел один на один и мог сделать цифры на табло равными, но шайба угодила в штангу. После отдыха швейцарцы увеличили свое игровое преимущество. Подопечные Дэйва Льюиса часто в этот момент действовали в меньшинстве. В результате белорусы пропустили еще дважды. Авторами голов в большинстве в составе сборной Швейцарии стали Дамьен Риат и Киллиан Мотте.

Гости отличились в третьем периоде. Артур Гаврус блеснул индивидуальным мастерством и отправил шайбу под перекладину ворот соперников - 3:1. На 38-й минуте Евгений Ковыршин в стремительной атаке белорусов сумел вовремя сыграть на добивании шайбы и сократил отставание до минимума - 2:3. За полторы минуты до финальной сирены Дэйв Льюис заменил вратаря на шестого полевого игрока, но забросить третью шайбу гостям не удалось.

Повторный поединок со Швейцарией в "Евровызове" сборная Беларуси проведет 15 апреля в Лозанне в 13.15. После матчей на выезде команду Дэйва Льюиса ожидают домашние матчи с Данией в Гродно и Норвегией в Жлобине и Бобруйске.-0-