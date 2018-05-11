Хоккеисты сборной Франции победили Австрию на чемпионате мира

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Франции победили Австрию со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) на чемпионате мира в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Противостояние этих двух команд представляло интерес для белорусских хоккеистов, которые ведут борьбу за право остаться в элитном дивизионе. Соперники из Австрии и Франции являются основными конкурентами в этом споре.

Австрийцы открыли счет на четвертой минуте поединка, но не сумели продолжить также активно действовать в атаке. Французская команда после двух периодов лидировала в счете 4:2, а в заключительные двадцать минут закрепила свое преимущество - 5:2.

Турнирное положение в группе А: 1.Швеция - 12 очков (4 игры). 2.Россия - 10 (4). 3.Швейцария - 9 (4). 4.Словакия - 7 (4). 5.Чехия - 6 (4). 6.Франция - 6 (5). 7.Австрия - 1 (5). 8.Беларусь - 0 (4).

В группе В сборная Дании обыграла соперников из Норвегии - 3:0.

Турнирное положение в группе В: 1.США - 10 очков (4 игры). 2.Канада - 10 (4). 3.Финляндия - 9 (4). 4.Дания - 8 (5). 5.Латвия - 6 (4). 6.Германия - 5 (4). 7.Норвегия - 3 (5). 8. Республика Корея - 0 (5).

В вечерней программе мирового форума сегодня еще две встречи. Сборная Беларуси сыграет с Чехией в 21.15 в Копенгагене, а в группе В хоккеисты США проэкзаменуют команду Республики Корея.-0-