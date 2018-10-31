Хоккеисты "Шахтера" одержали вторую победу в сезоне над "Юностью"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" одержали вторую победу в сезоне над минской "Юностью", обыграв соперников в гостях со счетом 3:2 в серии буллитов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Михаила Захарова в прошедшем в "Чижовка-Арене" матче старались активно действовать в атаке, и усилиями Эдуарда Гриня открыли счет на 3-й минуте. Однако команда из Минской области под руководством молодого тренера Дмитрия Шульги уверенно действовала на контратаках. К концу третьего период "Шахтер" вел 2:1. Минчанам удалось сделать счет равным лишь на 60-й минуте, после активных действий Анатолия Протасени на пятачке у ворот соперников. В овертайме "Юность" имела шанс реализовать большинство, однако голкипер горняков Максим Малютин не допустил ошибок. В серии послематчевых буллитов точнее были солигорцы. Победный бросок в активе Артема Демкова.

"Шахтер" и "Юность" встречались в экстралиге 20 октября в Солигорске. Горняки тогда также праздновали успех - 2:0. Неожиданное поражение в Жлобине от "Металлурга" потерпел "Гомель", уступив в серии буллитов - 0:1. Гродненский "Неман" не без труда в областном дерби справился с хоккеистами "Лиды" - 3:2, "Динамо-Молодечно" оказалось сильнее молодежной сборной Беларуси до 20 лет.

Турнирное положение: "Юность-Минск" - 43 очка (17 матчей), "Шахтер" - 41 (18), "Гомель" - 37 (21), "Неман" - 34 (16), "Динамо-Молодечно" - 30 (20), "Металлург" - 18 (20), "Лида" - 17 (19), Беларусь U-20 - 8 (21).

Очередные матчи в дивизионе "А" экстралиги состоятся 2 ноября.-0-