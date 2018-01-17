Хоккеисты "Шахтера" победили на выезде "Юность" в серии буллитов в чемпионате Беларуси

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" победили "Юность" в серии буллитов 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) в чемпионате Беларуси в Экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трехкратные обладатели Континентального кубка открыли счет в матче на "Чижовка-Арене" после точного броска Сергея Шелега уже на второй минуте встречи. "Горняки", которыми руководят Владимир Цыпалков и Олег Антоненко, отыгрались менее чем за две минуты до сирены об окончании третьего периода. Виктор Андрущенко перевел игру в овертайм, где команды победителя не выявили. В серии буллитов Александр Матерухин стал автором решающего броска "Шахтера".

Гродненский "Неман" в Гомеле был сильнее местных "рысей" - 2:0, хоккеисты "Динамо-Молодечно" одолели жлобинский "Металлург" - 2:0, один из аутсайдеров турнира "Брест" уступил в овертайме "Лиде" - 2:3.

Следующий тур в экстралиге состоятся 20 января.-0-