Хоккеисты Швейцарии и ОАЭ сыграли вничью на Рождественском турнире в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду "Чижовка-Арены" сегодня продолжаются матчи 14-го Рождественского хоккейного турнира на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня хоккеисты Швейцарии сыграли вничью с командой Объединенных Арабских Эмиратов - 4:4.

Второй сегодняшний матч в группе А состоится в 19.00 на главной площадке "Чижовка-Арены" - команда Беларуси встретится с дебютантами минского турнира хоккеистами Китая. В первом туре швейцарцы переиграли китайцев со счетом 7:4, а белорусы были сильнее дружины из ОАЭ - 12:7.

В группе В сегодня также две встречи: Чехия - Балканы, Швеция - Россия. Два стартовых матча этого квартета завершились крупными победами - россияне разгромили балканцев со счетом 19:1, а чехи были наголову сильнее шведов - 19:3.

После первого тура гонку бомбардиров возглавляет россиянин Ян Голубовский, в активе которого 7 очков (1 гол + 6 результативных передач).-0-

Турнирная таблица XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси

Фото Андрея Покумейко