Хоккеисты Швейцарии победили команду Китая в стартовом матче Рождественского турнира

Во время матча Швейцария - Китай

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швейцарии на льду "Чижовка-Арены" обыграли команду Китая со счетом 7:4 в стартовом поединке 14-го Рождественского любительского турнира на приз Президента Беларуси. Автором первого гола нынешних соревнований стал швейцарский нападающий Пьетро Джири, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем матче предварительной группы А команда Президента Беларуси в 19.00 встретится с хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов.

В первом поединке группы В команда России разгромила сборную Балкан со счетом 19:1. В 19.30 сыграют хоккеисты Швеции и Чехии.

Чаще всего на Рождественском турнире любителей хоккея побеждала команда Президента Беларуси, которая 10 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).-0-

Фото Андрея Покумейко.