Хоккеисты Швеции и Финляндии с побед стартовали на юниорском ЧМ в России

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Швеции и Финляндии с побед стартовали на юниорском чемпионате мира для игроков до 18 лет в сильнейшем дивизионе в Челябинске и Магнитогорске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А, в которой выступает и сборная Беларуси, шведы нанесли поражение соперникам из Швейцарии - 3:1. Сегодня вечером в Магнитогорске встретятся хоккеисты Канады и США. В Челябинске в группе В команда Финляндии обыграла Словакию - 5:2. Россияне в 17.30 встретятся со сборной Франции.

Белорусские хоккеисты вступят в борьбу за награды мирового форума 20 апреля. В своей первой игре подопечные Павла Перепехина будут противостоять канадцам. Начало встречи в 17.30.

Во втором туре белорусы встретятся с хоккеистами Швеции (21 апреля, 13.30), через два дня белорусская команда сыграет со Швейцарией (23 апреля, 13.30), а завершит предварительный этап 24 апреля матчем с США (13.30). Все игры белорусские хоккеисты проведут в Магнитогорске на арене "Металлург".

Четыре лучшие команды выйдут в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет.

На прошлом чемпионате мира сборная выступала под руководством другого специалиста - Юрия Файкова и смогла сохранить прописку в элитном дивизионе, одержав две победы в трех матчах (2:0, 2:3, 3:1) над Латвией за право остаться в компании сильнейших.-0-