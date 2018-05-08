Хоккеисты Швеции и Канады победили в играх чемпионата мира в Дании

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Швеции и Канады добились побед в заключительных встречах 4-го игрового дня чемпионата мира в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы планеты шведы, выступающие в группе А вместе с белорусами, в своем третьем поединке выиграли у французов со счетом 7:1. Положение команд: Россия - 9 очков (3 матча), Швеция - 9 (3), Швейцария - 5 (2), Франция - 3 (3), Чехия - 2 (2), Словакия - 1 (2), Австрия - 1 (2), Беларусь - 0 (3). Белорусские хоккеисты свой следующий матч проведут 9 мая против швейцарцев.

В группе В вице-чемпионы мира канадцы переиграли хозяев турнира датчан - 4:0. Положение команд: США - 8 (3), Канада - 7 (3), Финляндия - 6 (2), Норвегия - 3 (2), Дания - 2 (3), Германия - 2 (3), Латвия - 2 (2), Республика Корея - 0 (2).-0-