Хоккеисты СКА победили "Ак Барс" в матче на Кубок открытия нового сезона КХЛ

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты СКА победили "Ак Барс" со счетом 6:1 в матче на Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая игра очередного регулярного сезона КХЛ состоялась в Казани на площадке трехкратного обладателя Кубка Гагарина. Однако хозяева не смогли оказать серьезного сопротивления СКА. Команда из Санкт-Петербурга контролировала ход встречи. Авторами голов у армейцев стали Патрик Херсли, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Илья Каблуков, Николай Прохоркин и возвратившийся из НХЛ Наиль Якупов. У хозяев точный бросок в активе Альберта Яруллина.

Минское "Динамо" начнет выступление в 11-м сезоне КХЛ 3 сентября выездным матчем против казанского "Ак Барса".-0-