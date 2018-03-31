Хоккеисты СКА сравняли счет в серии с ЦСКА в плей-офф Западной конференции

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты питерского СКА победили московский ЦСКА со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) и сравняли счет в серии в плей-офф КХЛ в Западной конференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После результативного первого матча в Санкт-Петербурге 29 марта, который завершился победой ЦСКА 5:4 в овертайме, во второй игре питерцы постарались внимательнее сыграть в защите и не позволили лидерам нападения гостей создать большое количество моментов. СКА воспользовался ошибками соперников в собственной зоне. Защитник Никита Гусев открыл счет на 21-й минуте, а увеличил преимущество хозяев площадки Ярно Коскиранта на 31-й минуте поединка - 2:0.

Третий матч в серии плей-офф Западной конференции состоится 2 апреля в Москве. В Восточной конференции встречаются казанский "Ак Барс" и челябинский "Трактор". Первая игра между этими клубами завершился победой команды из Татарстана - 2:1, вторая встреча пройдет 1 апреля.-0-