Хоккеисты США и Швеции лидируют на финише группового этапа ЧМ в Дании

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты США и Швеции лидируют на финише группового этапа чемпионата мира в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А "Тре Крунур" нанесли поражение Швейцарии со счетом 5:3, одержав шестую победу подряд. Голевым дублем у шведов отметился форвард "Питтсбург Пингвинз" Патрик Хорнквист, проводивший первый матч на турнире после завершения его клубом борьбы за Кубок Стэнли в НХЛ.

Турнирное положение в группе А: 1. Швеция - 17 очков (6 игр); 2. Россия - 13 (5); 3. Чехия - 12 (6); 4. Швейцария - 9 (6); 5. Словакия - 8 (5); 6. Франция - 6 (6); 7. Австрия - 4 (6); 8. Беларусь - 0 (6).

Хоккеисты Германии сенсационно обыграли в группе В Финляндию и обострили борьбу за место в четверке сильнейших.

Турнирное положение в группе В: 1. США - 16 очков (6 игр); 2. Финляндия - 13 (6); 3. Дания - 11 (6); 4. Канада - 10 (5); 5. Латвия - 9 (5); 6. Германия - 7 (6); 7. Норвегия - 3 (6); 8. Республика Корея - 0 (6).

Чемпионат мира продолжится 14 мая четырьмя матчами. Команда России в Копенгагене встретится со Словакией (17.15), хоккеисты Республики Корея и Норвегии на другой ледовой площадке в Хернинге в очном противостоянии определят команду, которая вместе с белорусской сборной покинет элитный дивизион (17.15). Чехия сыграет с Австрией, а канадская дружина - с Латвией.

Белорусская команда седьмой матч на турнире проведет в заключительный день группового этапа 15 мая со Словакией.-0-