Хоккеисты США обыграли Канаду на молодежном ЧМ в присутствии 44 тыс. зрителей

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Баффало хоккеисты США обыграли Канаду со счетом 4:3 в серии буллитов на молодежном чемпионате мира (U-20) в присутствии 44 тыс. зрителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Организаторы турнира провели матч на стадионе для американского футбола New Era. Несмотря на мороз и снегопад, на игру пришли посмотреть 44 592 зрителя. Канадцы вели на старте игры 2:0 и 3:1, но в третьем периоде соперники дважды добились успеха - 3:3. В овертайме победителя выявить не удалось, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались хоккеисты США.

Турнирное положение в группе А: 1. Канада - 7 (3). 2. США - 6 (3). 3. Финляндия - 3 (2). 4. Словакия - 3 (2). 5. Дания - 0 (2). 30 декабря состоятся очередные матчи третьего тура. Сборная Финляндии встретится со Словакией, Канада сыграет с Данией.

В группе В сборная Беларуси проведет сегодня четвертый матч на турнире. Соперниками подопечных Юрия Файкова станут хоккеисты Чехии. Начало матча - в 20.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию игры. Лидеры группы шведы встретятся со швейцарцами.

Турнирное положение в группе В: 1. Швеция - 6 (2). 2. Россия - 6 (3). 3. Чехия - 3 (2). 4. Швейцария - 3 (2). 5. Беларусь - 0 (3).

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового первенства, а сборные, занявшие пятые места в группах, сыграют в серии за право остаться в сильнейшем дивизионе.-0-

Фото IIHF.