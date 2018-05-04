Хоккеисты США обыграли в серии буллитов Канаду на ЧМ в Дании

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты США обыграли в серии буллитов Канаду со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) в первом туре на чемпионате мира в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый матч в группе В начался под диктовку канадцев, которые усилиями Пьера-Люка Дюбуа и Райана О'Райли повели в счете 2:0. Американцам удалось перестроиться после неудачного начала и перехватить инициативу. В третьем периоде уже представителям Страны Кленового листа пришлось отыгрываться при счете 3:4. Колтон Парайко точным броском перевел игру в овертайм - 4:4, где выявить победителя не удалось. В серии буллитов удача была на стороне сборной США, у которой решающую шайбу в ворота канадцев провел Кэм Аткинсон.

Второй матч в группе В состоится сегодня вечером. Серебряные призеры зимних Игр в Пхенчхане хоккеисты Германии встретятся в 21.15 с Данией.-0-