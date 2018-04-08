Хоккеисты ЦСКА обыграли питерский СКА и вышли в финал КХЛ Кубка Гагарина

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА обыграли в овертайме питерский СКА в шестом матче плей-офф Западной конференции со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) и вышли в финал КХЛ Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После победы московской команды в пятой игре в Санкт-Петербурге (1:0), ЦСКА на своей площадке не смог сдержать стартовый натиск СКА. Уже к пятой минуте первого периода питерцы, после точных бросков Никиты Гусева и Ильи Ковальчука, вели в счете 2:0. У ЦСКА в ходе матча авторами голов стали Никита Нестеров и Михаил Григоренко - 2:0. В овертайме смогли навязать плотную борьбу в зоне соперников, и Кирилл Петров выиграл борьбу с защитником за воротами СКА, отправил шайбу на пятачок ворот, где Михаил Григоренко вовремя сыграл на добивании шайбы - 3:2. ЦСКА победил в серии со счетом 4:2 и вышел в решающую стадию.

В финале плей-офф КХЛ сезона-2017/2018 в борьбе за Кубок Гагарина встретятся казанский "Ак Барс" и московский ЦСКА.-0-