Хоккеисты "Вашингтона" одержали третью победу над "Лас-Вегасом" в финале Кубка Стэнли

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтона" одержали третью победу над "Лас-Вегасом" со счетом 6:2 в финале Кубка Стэнли и находятся в шаге от завоевания почетного трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух периодов команда именитого российского нападающего лидировала в счете 4:0, и вопрос относительно победителя в матче был решен. В заключительные двадцать минут встречи команды по два раза огорчили голкиперов. Четыре результативные передачи в игре отдал российский форвард Евгений Кузнецов, который имеет в своем активе 31 (12+19) очко в 23 матчах текущего плей-офф.

"Вашингтон" ведет в серии до четырех побед - 3:1. Пятый матч финала Кубка Стэнли состоится 8 июня в Лас-Вегасе. Если хозяевам удастся победить, то шестой поединок намечен на 11 июня на площадке столичного клуба.-0-