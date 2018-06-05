Хоккеисты "Вашингтона" одержали третью победу над "Лас-Вегасом" в финале Кубка Стэнли

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтона" одержали третью победу над "Лас-Вегасом" со счетом 6:2 в финале Кубка Стэнли и находятся в шаге от завоевания почетного трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После двух периодов команда именитого российского нападающего лидировала в счете 4:0, и вопрос относительно победителя в матче был решен. В заключительные двадцать минут встречи команды по два раза огорчили голкиперов. Четыре результативные передачи в игре отдал российский форвард Евгений Кузнецов, который имеет в своем активе 31 (12+19) очко в 23 матчах текущего плей-офф.
"Вашингтон" ведет в серии до четырех побед - 3:1. Пятый матч финала Кубка Стэнли состоится 8 июня в Лас-Вегасе. Если хозяевам удастся победить, то шестой поединок намечен на 11 июня на площадке столичного клуба.-0-
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