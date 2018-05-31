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Хоккеисты "Вашингтона" сравняли счет в финальной серии с "Лас-Вегас Найтс" в Кубке Стэнли

Спорт 31.05.2018 | 08:21
Фото официального сайта "Кэпиталз"
Фото официального сайта "Кэпиталз"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтона" сравняли счет в противостоянии с "Лас-Вегас Найтс" в финальной серии Кубка Стэнли. Во втором выездном матче команда нападающего Александра Овечкина одержала победу 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Форвард "Вашингтона" отметился заброшенной шайбой на 25-й минуте матча и вывел свою команду вперед - 2:1. Команды обменялись голами еще в ходе второго периода (3:2), а в заключительные двадцать минут счет не изменился. Финальные минуты встречи в Лас-Вегасе запомнились отличной игрой вратаря "Вашингтона" Брэйдена Холтби, который не позволил хозяевам площадки сравнять счет.

Первый матч решающей стадии завершился победой "рыцарей" - 6:4. Счет в серии до четырех побед - 1:1. Финалисты Кубка Стэнли продолжат борьбу за главный трофей на площадке "Вашингтона" 3 и 5 июня.-0-

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НХЛ, США, хоккей
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