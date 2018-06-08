8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтона" впервые в истории клуба завоевали Кубок Стэнли, победив в пятом матче "Лас-Вегас Найтс" со счетом 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лучших нападающих мирового хоккея россиянин Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в этой игре, реализовав большинство. "Вашингтону" во время решающего поединка приходилось отыгрываться, и в третьем периоде шайбы Деванте Смита-Пелли и Ларса Эллера сняли все вопросы относительно победителя - 4:3.

Итог серии - 4:1 в пользу "Вашингтона".

Александр Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ 2018 года. Форвард набрал 27 (12+15) очков в 24 матчах. Из российских хоккеистов он стал вторым после Евгения Малкина, удостоенного этого приза. Лучшим бомбардиром плей-офф стал другой нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов - 32 (12+20) очка.-0-