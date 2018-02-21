Хоккейная команда Германии сенсационно вышла в полуфинал ОИ, победив шведов

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сборная Германии сенсационно пробилась в полуфинал олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане, одолев в овертайме четвертьфинального матча команду Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Немецкая дружина одержала победу со счетом 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0). В концовке первого периода игроки команды Германии дважды поразили ворота противников с интервалом менее 30 сек. Второй период оказался нерезультативным для обеих сторон. В третьем игровом отрезке шведы сначала отквитали одну шайбу, но вскоре вновь пропустили. И все же скандинавам удалось сравнять результат. Через полторы минуты после начала овертайма грянула сенсация нынешнего олимпийского хоккейного турнира, когда немецкий форвард Патрик Раймер отправил победную шайбу в ворота Виктора Фаста. Шведский голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот в этом поединке на лед не выходил, оставшись в запасе.

На Играх-2018 шведы и немцы встречались в рамках предварительного раунда в группе С, и тогда скандинавская дружина была сильнее с минимальным счетом - 1:0. Шведская команда пробилась в четвертьфинал напрямую, а немецкая играла матч 1/8 финала со швейцарцами и победила 2:1 (в овертайме).

Таким образом в полуфиналах хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане команда Чехии сыграет со сборной олимпийских атлетов из России, а канадцы скрестят клюшки с соперниками из Германии. Матчи состоятся 23 февраля.

Неудачники полуфинальных встреч 24 февраля разыграют олимпийскую бронзу, а победители 25 февраля сыграют в поединке за чемпионский титул.

На сочинской Олимпиаде-2014 обладателями золотых медалей стали канадцы, переигравшие в финале шведов - 3:0, в игре за бронзу команда Финляндии со счетом 5:0 разгромила американцев.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.