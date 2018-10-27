Хоккейная команда Президента Беларуси с победы стартовала в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси с победы над Минской областью со счетом 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) стартовала в XII Республиканских соревнованиях среди любителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Финалисты прошлого сезона открывали чемпионат. В решающей серии в апреле 2018 года ледовая дружина главы государства взяла верх над соперниками из Минской области - 12:8 и 6:2.

Матч-открытие на малой ледовой площадке "Чижовка-Арены" выдался упорным. В составе девятикратных победителей соревнований много известных имен в мире хоккея: Олег Антоненко, Владимир Цыплаков, Александр Рядинский, Дмитрий Мелешко, Ярослав Чуприс, Степан Пономарев, Даниэль Корсо, а также первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич и председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов. Наличие такого сильного состава не смутило команду Минской области, которая уже на второй минуте первого периода усилиями Александра Бурмистронка открыла счет - 1:0. Хоккейной дружине главы государства понадобилось немало времени, чтобы сделать счет равным. Лишь на 20-й минуте с передачи Ярослава Чуприса шайбу с пятачка ворот соперников забросил Дмитрий Мелешко.

После перерыва хоккейная дружина Президента Беларуси прибавила в движении и перехватила инициативу у оппонентов. На 48-й минуте Олег Антоненко вывел свою команду вперед - 2:1. Вскоре атака с участием Павла Белого и Александра Лукашенко завершилась точным броском главы государства - 3:1. Преимущество действующих чемпионов республиканских соревнований было не столь явным на протяжении всей встречи, вопрос о победителе матча был открыт до середины третьего периода, однако успешные действия игроков ледовой дружины Президента позволили им стартовать в турнире с победы.

Лучшими игроками завершившегося матча признаны Олег Антоненко, отметившийся двумя голами, и голкипер команды Минской области Павел Сучков.

Участники матча подготовили сюрприз для зрителей в "Чижовка-Арене", на память об игре им подарили мягкие игрушки.

Во втором туре соревнований хоккейная команда главы государства 3 ноября на выезде в Шклове встретится с соперниками из Могилевской области. Формула чемпионата среди любителей осталась прежней: на первом этапе команды проведут однокруговой турнир, по итогам которого определятся полуфиналисты. Решающие матчи за награды пройдут в апреле 2019 года.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в этом турнире (в 2008, 2010-2012, 2014-2018 годах). По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской (2009) и Минской областей (2013)

Организаторами XII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-

Фото Максима Гучека