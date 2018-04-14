Хоккейная команда Президента Беларуси в девятый раз выиграла Республиканский любительский турнир

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси сегодня в девятый раз стала победителем Республиканских соревнований среди любителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором матче финальной серии XI по счету турнира команда главы государства обыграла на льду "Чижовка-Арены" хоккеистов Минской области со счетом 6:2 (1:0, 1:1, 4:1). В первой игре, состоявшейся 7 апреля в Молодечно, команда Президента также была сильнее - 12:8.

Хоккейная команда Президента Беларуси вышла вперед в финальной серии XI Республиканского любительского турнира Зрители, собравшиеся сегодня в Ледовом дворце в Молодечно, увидели интересную игру с обилием заброшенных шайб. Победу одержали хоккеисты ледовой дружины главы государства со счетом 12:8 (4:0, 5:0, 3:8).

Сегодняшняя встреча получилась гораздо более напряженной. И счет был открыт лишь в середине первого периода, когда Андрей Михалев вывел хозяев вперед. Во второй трети матча гости заиграли более активно, и вскоре Александр Юдин восстановил равновесие. Однако на второй перерыв команда Президента снова ушла лидером - после точного броска Александра Лукашенко. Заключительный период прошел с преимуществом президентской дружины - Дмитрий Мелешко, Ярослав Чуприс, Андрей Асташевич и Павел Белый забросили четыре шайбы, в двух из которых голевые передачи отдал Александр Лукашенко. Гости ответили голом Дмитрия Дубеня.

У победителей лучшим игроком признан Андрей Михалев, у проигравших - Дмитрий Дубень.

В нынешнем сезоне ледовая дружина главы государства на предварительной стадии одержала шесть побед в шести встречах, обыграв команды Минской (10:5), Витебской (6:0), Гомельской (3:2), Гродненской (11:6), Могилевской (10:5) и Брестской (8:4) областей. В полуфинале еще раз были обыграны брестские хоккеисты - 9:4.

По итогам турнира названы лучшие хоккеисты по игровым амплуа: вратарь - Михаил Моцар (Гомельская область), защитник - Денис Гроть (Минская область), нападающий - Геннадий Савилов (команда Президента Беларуси). Бомбардирскую гонку выиграл Павел Белый, на лицевом счету которого 19 очков (5 шайб и 14 результативных передач).

Призы лауреатам и чемпионский кубок победителя вручили председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Обладателями бронзы стали хоккеисты Гомельской области, победившие в игре за 3-е итоговое место представителей Брестского региона со счетом 3:0.

Ранее хоккейная команда Президента Беларуси восемь раз побеждала в этом турнире (в 2008, 2010-2012, 2014-2017 годах). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами XI Республиканских соревнований по хоккею среди любителей являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси, Мингорисполком.-0-

Фото Николая Петрова и Андрея Стасевича.