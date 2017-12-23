Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу в XI Республиканском любительском турнире

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента обыграла соперников из Гродненской области со счетом 11:6 (4:1, 4:1, 3:4) и одержала четвертую победу в XI Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый период игры, которая состоялась на малой арене "Чижовка-Арены", выдался голевым. На 4-й минуте хоккеистам команды главы государства удалась быстрая атака, которая завершилась точным броском Алексея Крутикова. Соперники из Гродненского региона в середине периода смогли реализовать численное большинство. Точным броском отличился Никита Пстыга, переигравший не зафиксировавшего шайбу вратаря Сергея Шабанова. После гола хозяева площадки значительно прибавили в нападении и трижды поразили ворота голкипера гродненцев - 4:1. После отдыха фавориты встречи продолжали доминировать в нападении. Особенно выделялись Андрей Асташевич, который дважды забросил гостям, и Геннадий Савилов. На счету Президента Беларуси Александра Лукашенко в прошедшем матче голевая передача.

Лучшими игроками матча названы: Геннадий Савилов (команда Президента Беларуси) и Александр Пстыга (Гродненская область).

В текущем сезоне Республиканских соревнований хоккейная дружина главы государства уже одержала три победы, обыграв соперников из Минской области - 10:5, Витебской области - 6:0 и Гомельской области - 3:2.

Матчи соревнований являются важным этапом подготовки к четырнадцатому Рождественскому международному турниру любителей хоккея на приз Президента Беларуси, который пройдет с 4 по 7 января 2018 года на двух площадках "Чижовка-Арены". В турнире кроме хоккейной дружины главы государства примут участие сборные Швеции, Швейцарии, Чехии, России, Китая, ОАЭ и сборная Балкан.

Ранее хоккейная команда Президента Беларуси восемь раз становилась победительницей Республиканских соревнований по хоккею среди любителей (в 2008, 2010-2012, 2014-2017 годах). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Матчи Республиканских соревнований среди любителей традиционно проходят по выходным. В одиннадцатом сезоне состязания организованны в два этапа. Семь команд (шесть ледовых дружин из областей и хоккейная команда Президента Беларуси) проведут однокруговой турнир, который завершится в марте 2018 года. Во второй этап плей-офф, игры состоятся с 31 марта по 15 апреля, выйдут четыре лучшие команды, которые определят финалистов, а проигравшие в полуфинале разыграют бронзовые медали турнира.-0-