Хоккейная сборная Беларуси в начале ноября проведет первые матчи под началом Андрея Сидоренко

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная сборная Беларуси в начале ноября проведет в Минске первые матчи под началом нового главного тренера Андрея Сидоренко. Об этом председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Геннадий Савилов рассказал сегодня на встрече с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Совсем скоро хоккеисты сборной Беларуси проведут три спарринга. На льду "Чижовка-Арены" белорусы встретятся с командами Франции (8 ноября), Словении (9 ноября) и Латвии (10 ноября). Этот турнир станет первым этапом подготовки национальной сборной к главному старту сезона - мировому первенству в Астане, на котором пойдет борьба за возвращение в элитный дивизион чемпионата планеты.

Геннадий Савилов считает, что выход или не выход белорусской команды в элиту, к сожалению, не решит глобальной проблемы - отсутствие хоккеистов высокой квалификации. По его мнению, в любом случае нужно уделить самое пристальное внимание подготовке резерва, работе детско-юношеских хоккейных школ. Только оттуда белорусский хоккей в будущем может черпать кадры для национальной сборной и клубных команд.

Тем не менее, подчеркнул председатель федерации, белорусские хоккеисты в столице Казахстана сделают все возможное, чтобы вернуться в элитный дивизион и порадовать болельщиков.-0-