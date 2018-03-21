Хоккейный клуб "Динамо-Минск" занимает третье место по посещаемости домашних матчей в Европе

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" занимает третье место по посещаемости домашних матчей. Такую информацию опубликовала Международная федерация хоккея (ИИХФ), составив рейтинг посещаемости европейских клубов и лиг по итогам регулярных чемпионатов, сообщает БЕЛТА.
Лидирует в этом списке на протяжении 16 лет швейцарский "Берн", матчи которого посетили в сезоне-2017/2018 в среднем 16 371 зритель. На втором месте расположился питерский СКА - 11 847 зрителей. Третье место заняло минское "Динамо". Домашние игры "зубров" собирали в среднем 11 738 болельщиков.
В десятку лучших по заполняемости трибун входят немецкие "Айсберен", "Кельн", "Адлер Мангейм", финский "Йокерит", шведская "Фрелунда", швейцарский "Цюрих" и чешская "Спарта".
В рейтинге ИИХФ чемпионат Беларуси в экстралиге занимает 20-е место при средней посещаемости матчей 371 болельщик. Континентальная хоккейная лига занимает в этом списке второе место - 6234 зрителя. Опережает КХЛ швейцарская национальная лига, на матчи которой ходят в среднем 6833 зрителя.-0-
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