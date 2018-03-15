15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Юность" поддерживает меры по ограничению числа легионеров в белорусских командах. Об этом заявил в интервью пресс-службе "Юности" исполняющий обязанности генерального директора столичного клуба Алексей Торбин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, со следующего сезона в сильнейшем белорусском хоккейном дивизионе - экстралиге - вводится ограничение на приглашение клубами иностранных хоккеистов. Планируется, что лимит на легионеров составит пять игроков, возраст которых не должен превышать 25 лет, иностранные игроки также должны быть гражданами стран СНГ. Кроме того, вновь будет введен возрастной ценз для белорусских игроков: в заявках команд могут находиться не более пяти игроков старше 28 лет и не менее двух - моложе 20 лет. Похожая формула формирования состава применялась во время руководства федерацией хоккея Евгением Ворсиным.

По мнению Алексея Торбина, ограничение по возрасту необходимы и белорусская экстралига идет по пути чемпионатов в России (Высшая хоккейная лига) и Казахстане, где уже поняли, что слишком много государственных средств уходит на неперспективных игроков. "На последнем заседании исполкома ФХБ обсуждалось решение о расширении квоты на одну-две вакансии для белорусских игроков старше 28 лет для тех команд, которые передали хоккеистов на контракт в КХЛ. Это делается для того, чтобы стимулировать клубы работать с игроками. Данный вопрос будет еще решаться ближе к началу сезона. Федерация сейчас проводит активную работу, чтобы в жлобинском "Металлурге", "Бресте", "Могилеве" улучшилось финансирование, и эти команды также смогли привлечь игроков хорошего уровня старше 28 лет. В итоге хоккеисты, кто не всегда проходит в основу "Шахтера" или "Немана", могут безболезненно перейти в эти клубы и продолжить карьеру на приемлемых условиях", - отметил он.

Алексей Торбин подчеркнул, что ХК "Юность-Минск" поддерживает меры по изменению числа легионеров в белорусских командах. "Ограничения на легионеров вводятся в том числе и для того, чтобы оградить белорусские клубы от ненужных и необоснованных покупок игроков и трат средств. Команды, которые имеют хорошее финансирование, должны обращать внимание в первую очередь на собственную школу и подготовку смены. Пусть лучше средства, которые идут на приглашение возрастных иностранцев, пойдут на организацию поездки детских команд на сильные европейские и российские турниры, чтобы мы могли больше сравнивать, как мы развиваемся", - рассказал руководитель ХК "Юность-Минск".

По его словам, принятые меры направлены на то, чтобы белорусский чемпионат стал интереснее. "В нашем хоккее молодые игроки, которые выходят из Высшей лиги, вынуждены уезжать в Витебск, Могилев или Новополоцк, где, к сожалению, не самые лучшие условия для развития. Лимитами мы дадим возможность проявить себя всем хоккеистам, которые могут прогрессировать, обеспечим нормальный переход из молодежного хоккея во взрослый", - констатировал Алексей Торбин.-0-