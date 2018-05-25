25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Локомотив" будет создан в Орше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Новая команда планирует выступать в экстралиге чемпионата Беларуси. В Орше уже началась работа по формированию команды. В ее структуру в течение года должна войти спортивная школа с одноименным названием.

Мастер-класс для юных хоккеистов оршанской спортшколы провел известный белорусский нападающий Михаил Грабовский. Форвард НХЛ в течение полутора часов делился с тренерами своими наработками в подготовке молодых игроков. Он обращал внимание не только на элементы технической подготовки, но и рассказывал ребятам, как психологически подготовиться к тренировкам и матчам.-0-

Фото ФХБ.