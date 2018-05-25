25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Локомотив" будет создан в Орше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
Новая команда планирует выступать в экстралиге чемпионата Беларуси. В Орше уже началась работа по формированию команды. В ее структуру в течение года должна войти спортивная школа с одноименным названием.
Мастер-класс для юных хоккеистов оршанской спортшколы провел известный белорусский нападающий Михаил Грабовский. Форвард НХЛ в течение полутора часов делился с тренерами своими наработками в подготовке молодых игроков. Он обращал внимание не только на элементы технической подготовки, но и рассказывал ребятам, как психологически подготовиться к тренировкам и матчам.-0-
Фото ФХБ.
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