Хоккесты "Шахтера" одержали волевую победу в гостях над "Неманом" в матче Экстралиги

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" одержали волевую победу в гостях со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) над действующим чемпионом Беларуси "Неманом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для гродненцев это было первое поражение в экстралиге после 14 побед подряд. На действиях подопечных Сергея Пушкова сказалось выступление в финале Кубка Салея, где они уступили по буллитам "Гомелю".

Первый период прошедшей в гродненском Ледовом дворце встречи остался за хозяевами. На 11-й минуте автором шайбы стал Павел Боярчук - 1:0. После отдыха команды обменялись голами, а в заключительные двадцать минут игры "Шахтер" усилиями Евгения Дадонова и Артема Демкова установил окончательный счет - 3:2 в пользу солигорской команды.

"Горняки", которыми руководит известный в прошлом нападающий Владимир Цыплаков, имеют в своем активе 46 очков и всего на балл отстают от минской "Юности", которая в прошедшем туре была сильнее "Динамо-Молодечно" - 5:2. Вернувшийся из минского "Динамо" Максим Парфеевец отдал в прошедшем матче четыре голевые передачи. Один из лучших снайперов команды Михаила Захарова Виктор Туркин отличился двумя заброшенными шайбами.

Хоккеисты "Гомеля" после победы в Кубке Салея не смогли сберечь силы на встречу в чемпионате Беларуси в экстарлиге со жлобинским "Металлургом", уступив со счетом 1:2.

Турнирное положение в подгруппе "А": 1. "Юность-Минск" - 47 (26), 2. "Шахтер" - 46 (26). 3. "Неман" - 43 (26). 4. "Гомель" - 37 (26). 5. "Динамо-Молодечно" - 26 (26). 6. "Металлург-Жлобин" - 25 (26).

В подгруппе "Б" хоккеисты "Лиды" были сильнее "Могилева" - 6:2, "Брест" обыграл новополоцкий "Химик" - 3:2. Турнирное положение: 1. "Лида" - 30 (27). 2."Беларусь U-20" - 27 (25). 3. "Химик" - 23 (27). 4. "Могилев" - 12 (28). 5. Витебск - 10 (26). 6. Брест - 8 (27).

Следующий тур в экстралиге состоится 26 декабря. В этот день сыграют: "Шахтер" - "Металлург-Жлобин", "Гомель" - "Динамо-Молодечно", "Юность" на своей площадке примет "Неман", "Химик" встретится с "Брестом".

По итогам второй стадии чемпионата шесть команд подгруппы "А" и две лучшие команды из подгруппы "Б" сыграют в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею.-0-