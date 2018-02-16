Хозяева Олимпиады завоевали вторую золотую награду в Пхенчхане

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Южнокорейский скелетонист Юн Сунн Бин занял первое место по итогам четырех попыток на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе заездов ему удалось опередить россиянина Никиту Трегубова, который занял второе место, и британца Доминика Парсонса, ставшего бронзовым призером.
Для команды Республики Корея это уже вторая золотая награда на домашних Играх. 10 февраля представитель шорт-трека Лим Хе Чун занял первое место на дистанции 1500 м. В копилке олимпийской команды России после успеха Трегубова две серебряные и четыре бронзовые медали.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.-0-
Фото Yonhap-БЕЛТА.
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