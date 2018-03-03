IFAB одобрил систему видеопомощи арбитрам во время матчей

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на заседании в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе под председательством Джанни Инфантино одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей, сообщает ТАСС.

IFAB запустил тестирование системы два года назад (примечательно, что то заседание стало первым для Инфантино в качестве главы ФИФА). После этого система тестировалась в рамках турниров различного уровня - от юношеских до Кубка конфедераций, от клубного чемпионата мира до чемпионата Польши. Результат выборки по почти тысяче матчей впечатляет - количество верных судейских решений возросло почти до 99%.

"Теперь VAR - это часть футбола, это важная новость, - заявил Инфантино. - Тема VAR активно обсуждалась с момента принятия решения о начале тестирования. Мы проанализировали эффективность системы, которую тестировали более 20 национальных ассоциаций. В итоге мы пришли к выводу, что система поможет арбитрам и станет благом для футбола".

По словам Джанни Инфантино, изначально он был категорически против системы, но в процессе тестирования изменил свое видение. "На встрече в Сочи на этой неделе мы могли убедиться, что тренеры сборных - участниц чемпионата мира также поддерживают использование этой системы", - отметил он.

Кроме того, в Цюрихе в правила футбола была внесена возможность проводить четвертую замену в дополнительное время. В качестве эксперимента это новшество применялось на многих турнирах, включая Кубок конфедераций. Первыми в официальных матчах национальных сборных этой возможностью воспользовались португальцы в полуфинальной игре Кубка конфедераций с чилийцами.

Пока VAR не является частью чемпионата мира по футболу, но это лишь дело времени. "Решение о применении системы VAR на ЧМ-2018 будет принято советом ФИФА на заседании в Боготе 16 марта. Там же будет принято решение по четвертой замене в матчах", - сказал Инфантино и выразил надежду на утверждение использования VAR.-0-