Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России по футболу. Обращение Акинфеева к болельщикам размещено на официальном сайте ЦСКА.
"У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной", - цитирует 32-летнего Игоря Акинфеева сайт ЦСКА.
Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. На чемпионате мира по футболу 2018 года он стал одним из лучших в команде.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4537 BYN
|2.45 BYN
|2.458 BYN
|USD
|2.1121 BYN
|2.114 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2187 BYN
|3.212 BYN
|2.325 BYN