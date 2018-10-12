Игорь Криушенко назвал состав сборной Беларуси на матч Лиги наций с Люксембургом

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал стартовый состав на матч с Люксембургом в Лиге наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме на поле минского стадиона "Динамо" в составе белорусской команды выйдут: Горбунов, Мартынович, Поляков, Сиваков, Драгун, Нехайчик, Путило, Маевский, М. Володько, Стасевич, Сарока. В запасе: Гутор, Черник, Бурко, Политевич, Ковалев, Кендыш, Корзун, Сигневич, Кисляк, Лаптев, Риос, Скавыш.
Встреча начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В это же время в Кишиневе в другом матче группы 2 футболисты Молдовы начнут игру с аутсайдером командой Сан-Марино.
Турнирное положение после двух туров: Люксембург - 6 очков, Беларусь - 4, Молдова - 1, Сан-Марино - 0.-0-
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