Игорь Криушенко назвал стартовый состав сборной Беларуси на спарринг с футболистами Венгрии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал стартовый состав на товарищеский матч с командой Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут на поле ОСК "Брестский" сегодня выйдут: Горбунов; Шитов, Сиваков, Поляков, Володько, Маевский, Кисляк, Драгун, Савицкий, Стасевич, Сарока.

В запасе остались: Гутор, Щербицкий; Веретило, Матвейчик, Гаврилович, Павловец, Ковалев, Карницкий, Бага, Лаптев, Шикавка, Скавыш.

Игру будет судить российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Прямая трансляция из Бреста начнется в 19.50 на телеканале "Беларусь 5".-0-