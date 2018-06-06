Игорь Криушенко назвал стартовый состав сборной Беларуси на спарринг с футболистами Венгрии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал стартовый состав на товарищеский матч с командой Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
С первых минут на поле ОСК "Брестский" сегодня выйдут: Горбунов; Шитов, Сиваков, Поляков, Володько, Маевский, Кисляк, Драгун, Савицкий, Стасевич, Сарока.
В запасе остались: Гутор, Щербицкий; Веретило, Матвейчик, Гаврилович, Павловец, Ковалев, Карницкий, Бага, Лаптев, Шикавка, Скавыш.
Игру будет судить российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Прямая трансляция из Бреста начнется в 19.50 на телеканале "Беларусь 5".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3535 BYN
|2.348 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.0015 BYN
|1.999 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2244 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN