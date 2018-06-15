Игроков Саудовской Аравии накажут за провал в матче против сборной России

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат после первого матча ЧМ-2018 по футболу в России заявил, что некоторые члены национальной сборной будут наказаны за неудовлетворительный результат. Об этом сообщает канал "Матч ТВ".

"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание - вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави", - сказал Адель Иззат.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России 14 июня разгромили команду Саудовской Аравии, победив со счетом 5:0 в матче открытия 21-го чемпионата мира. За игрой наблюдали президент России Владимир Путин и наследный принц королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд.-0-