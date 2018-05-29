Игровой зал с покрытием международного класса откроется в Республиканском училище олимпийского резерва

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый игровой зал с покрытием международного класса откроется в Республиканском государственном училище олимпийского резерва (РГУОР). Об этом сообщил на пресс-конференции в БЕЛТА директор РГУОР Александр Дубковский.

"В настоящее время завершается строительство многофункционального зала, где уложено 1,4 тыс. кв.м покрытия. Он станет новым домом для учащихся по игровым видам спорта - баскетболу, волейболу, - отметил Александр Дубковский. - Эта площадка очень важна для качественной подготовки молодых белорусских спортсменов".

Зал будет оснащен спортивным полом компании "Косвик", предложившей лучший по качеству продукт. Такое покрытие позволяет избегать излишних нагрузок на опорно-двигательный аппарат. Причем выбор напольного покрытия сделали спортсмены и специалисты. "Считаю важным тот факт, что молодые спортсмены будут проводить учебно-тренировочные занятия и принимать участие в соревнованиях на высококачественном покрытии, произведенном в Беларуси", - подчеркнул директор РГУОР.

"Надеемся, что уже в июне сможем завершить все работы в игровом зале, который рассчитан на 390 мест. Комплекс оснащен всем необходимым спортивным оборудованием. Планируем, что сможем здесь проводить и многие крупные республиканские турниры, розыгрыши Кубка Беларуси по баскетболу и другим видам спорта", - добавил Александр Дубковский.

Спортивные деревянные покрытия отечественного производства от компании "Косвик" уже установлены на 30 площадках в России и Беларуси. В нашей стране наиболее крупными объектами, где уложено такое покрытие, являются спортцентр в Орше и специализированный комплекс в РГУОР. "В перспективе мы планируем выйти на рынки стран Ближнего Востока и Турции, где у нас сильные позиции в производстве и реализации обычного паркета. Также наши напольные спортивные покрытия получили европейские и американские сертификаты качества. Благодаря сотрудничеству с Анастасией Веремеенко будем продвигать свою продукцию в этих регионах", - отметил директор компании Владимир Яновский.

Как сообщалось, ведущая белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко стала лицом бренда "Косвик". О подписании контракта и об использовании имиджа игрока для продвижения спортивных паркетных полов компании "Косвик" было объявлено сегодня на пресс-конференции в БЕЛТА.

В Республиканском государственном училище олимпийского резерва действует 31 спортивное отделение по видам спорта, на которых обучается свыше 600 человек. 78% учащихся РГУОР входят в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. На базе РГУОР сформировано 11 юношеских сборных команд по возрастным группам в следующих видах спорта: баскетбол, водное поло, волейбол, гандбол, футбол. Выпускниками и учащимися РГУОР с 1972 по 2016 год на Олимпийских играх завоевано 100 олимпийских медалей: 34 золотые, 31 серебряная и 35 бронзовых. За время работы учреждения образования 47 выпускникам присвоено звание Заслуженного мастера спорта Республики Беларусь, 303 атлета выполнили нормативы мастера спорта международного класса.-0-

Фото Егора Павлющика.

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