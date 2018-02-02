Илья Ивашко и Геральд Мельцер откроют матч Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Австрии

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийском Санкт-Пелтене сегодня стартует матч 1-го круга группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Австрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на корт спорткомплекса VAZ выйдут первый номер белорусской команды Илья Ивашко (190-й номер рейтинга АТР) и второй номер хозяев Геральд Мельцер (98). Сразу после окончания их встречи лидер австрийской команды, шестая ракетка планеты Доминик Тим сыграет против Дмитрия Жирмонта (389).

Геральд Мельцер. Фото из архива

А 3 февраля сначала пройдет парная встреча, в которой белорусы Андрей Василевский и Сергей Бетов встретятся с Оливером Марахом и Филиппом Освальдом. Затем состоятся два одиночных поединка: Доминик Тим - Илья Ивашко, Дмитрий Жирмонт - Геральд Мельцер.

После первого игрового дня капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек могут произвести замены. Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямые трансляции из Санкт-Пелтена, первая из которых начнется сегодня в 17.00.

С этого сезона в розыгрыше Кубка Дэвиса произошли серьезные изменения. Во-первых, матчи проводятся за два дня (раньше - три), во-вторых, каждая игра - одиночные и парная, ведутся до выигрышей двух, а не трех сетов, в-третьих, в заявку включаются не 4, а 5 игроков.

Сборные Беларуси и Австрии встречались между собой в апреле 2017 года в Минске в матче второго раунда группы I Евро-Африканской зоны, и белорусы победили со счетом 3:1. Тогда в составе хозяев играл ветеран Максим Мирный, который на этот раз попросил не вызывать его в национальную команду. Но это вовсе не означает, что многолетний лидер сборной Беларуси завершает карьеру - просто Максиму нужно залечить мелкие травмы, которые мешают ему играть в полную силу.

Сейчас в мировом командном рейтинге Беларусь занимает 25-е место, Австрия находится на 37-й позиции. Победитель их нынешнего матча в апреле сыграет с командой России.-0-