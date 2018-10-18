Илья Ивашко пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Антверпене

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (97-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира в бельгийском Антверпене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в трехсетовом поединке 1/8 финала белорусский теннисист одолел итальянца Сальваторе Карузо (167) - 6:3, 6:7 (8:10), 7:5.

В матче первого раунда белорус переиграл в двух сетах на тай-брейках голландца Робина Хасе (48) - 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).

На женском турнире в Люксембурге белорусско-люксембургский тандем Вера Лапко / Мэнди Минелла стал участником полуфинала парного разряда, победив российско-узбекский дуэт Екатерина Яшина / Акгуль Аманмурадова - 6:3, 6:2.-0-