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Илья Ивашко пробился в основную сетку "Ролан Гаррос"

Спорт 24.05.2018 | 20:30
Илья Ивашко. Фото из архива
Илья Ивашко. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (119-й номер рейтинга АТР) пробился в основную сетку открытого чемпионата Франции, одержав три победы в квалификации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за выход в основную сетку Илья обыграл украинского теннисиста Сергея Стаховского (129) - 6:4, 6:7, 6:2. В первом квалификационном раунде Илья Ивашко победил португальца Жоао Домингеша (210) - 7:5, 7:5, а затем оказался сильнее хорвата Виктора Галовича (180) - 6:2, 7:6.

В основной сетке женского одиночного разряда французского первенства выступят три белорусские теннисистки: Арина Соболенко (48), Александра Саснович (52), Виктория Азаренко (82).

Матчи основного этапа второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" начнутся на парижских кортах "Ролан Гаррос" 27 мая, а финишируют 10 июня.-0-

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Теги
теннис, турнир, Франция
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