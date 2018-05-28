Илья Ивашко уступил восьмой ракетке мира в первом раунде "Ролан Гаррос"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко, занимающий 119-е место в мировом рейтинге, не смог победить восьмую ракетку планеты австрийца Доминика Тима в первом раунде открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке одиночного разряда на парижских кортах "Ролан Гаррос" Ивашко уступил грозному сопернику в трех партиях - 2:6, 4:6, 1:6. Илья Ивашко пробился в основную сетку одиночного разряда второго в сезоне турнира серии "Большого шлема", успешно пройдя 3 квалификационных раунда. Теперь Илья Ивашко сыграет в парном разряде, где его партнером будет российский теннисист Карен Хачанов. В первом круге они будут соперничать с австралийско-финским тандемом Джон Пирс / Хенри Континен.

В первом раунде женского турнира белоруска Виктория Азаренко (82-й номер мирового рейтинга) встречалась сегодня с чешкой Катериной Синяковой (57) и проиграла - 5:7, 5:7.-0-