Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Ноттингеме

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал одиночного разряда турнира в британском Ноттингеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче 1/8 финала Илья победил испанца Адриана Менендеса-Масейраса (151) - 4:6, 6:3, 6:4. Позже в 1/4 финала парного разряда Ивашко и Марсель Гранольерс из Испании сыграют с австралийско-канадским дуэтом Мэтт Рид/Адил Шамасдин.

В женском одиночном разряде белоруска Вера Лапко (84) встречалась с 42-й ракеткой планеты хорваткой Донной Векич и проиграла в двух сетах - 2:6, 6:7 (6:8). В поединке за выход в полуфинал Векич сыграет с немецкой теннисисткой Моной Бартель (117). В стартовом раунде Лапко обыграла хорватку Яну Фетт (107) - 7:6 (7:5), 6:4.

На мужском турнире в немецком Штутгарте белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд завершили выступление на четвертьфинальной стадии, уступив сегодня польско-шведской паре Марцин Матковски/Роберт Линдстедт - 3:6, 4:6.-0-