Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в российском Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за выход в 1/8 финала Ивашко, занимающий 100-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе уступил 60-й ракетке планеты аргентинцу Гвидо Пелья - 6:4, 3:6, 4:6. Игра продолжалась почти 2,5 часа.

В парном разряде белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в четвертьфинал.

На женском турнире в китайском Гуанчжоу белоруска Вера Лапко (66-й номер рейтинга WTA) сегодня одержала две победы. Сначала она вышла в четвертьфинал одиночного разряда, обыграв израильтянку Дениз Хазанюк (6:2, 7:5), а затем вместе с черногоркой Даной Ковинич пробилась в полуфинал парного разряда, победив казахстанско-российский дуэт Галина Воскобоева / Вера Звонарева (6:3, 6:3).-0-