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Именитый силач Вячеслав Хоронеко свой очередной рекорд посвятил 100-летию БЕЛТА

Спорт 03.07.2018 | 14:41
День Независимости Новости темы День Независимости
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленный силач Вячеслав Хоронеко установил очередной рекорд по поднятию тяжестей и посвятил это достижение 100-летию Белорусского телеграфного агентства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Федерация гиревого марафона провела в Минске в парке имени Максима Горького турнир, посвященный Дню Независимости, в котором принимали участие белорусские атлеты, а также из регионов России. Во время турнира шестикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Вячеслав Хоронеко установил новое мировое достижение в жиме гири лежа. За пятнадцать минут атлет поднял снаряд весом в 32 кг одной рукой попеременно 415 раз и обновил свой же рекорд (405 подъемов), который был установлен в апреле текущего года.

Как признался сам спортсмен, он сильно переживал перед стартом из-за погодных условий, но в момент установления рекорда все сложилось удачно. "Дождь, конечно, мог повлиять на результат, гири стали бы мокрыми, что значительно усложняло задачу, но в момент выполнения упражнения обошлось без форс-мажорных обстоятельств. Хотя локти соскальзывали с покрытия, приходилось поправлять гири, что также придавало экстрима этому результату, ведь терял драгоценные секунды, прилагал дополнительные усилия. В планах было около 500 подъемов, но в конце выступления силы стали уходить из рук, только за счет опыта увеличил частоту подъемов и сумел превзойти свое прежнее достижение. Этот рекорд посвящаю 100-летию Белорусского телеграфного агентства, которое все эти годы информирует нас о наиболее значимых событиях в стране и особое внимание уделяет освещению спорта", - рассказал Вячеслав Хоронеко.

Атлет уже в конце сентября постарается превзойти свой же результат на международном турнире в ходе празднования 85-летия университета МЧС. Он также отметил, что в планах федерации гиревого марафона принять участие в качестве показательного вида спорта во время II Европейских игр в июне 2019 года. "Если гиревой спорт будет представлен, то приложу максимум усилий и весь свой опыт, чтобы показать во время Европейских игр, какие богатые традиции этого вида спорта", - подчеркнул он.

Вячеслав Хоронеко является мастером спорта международного класса по гиревому спорту, за карьеру на его счету более 150 уникальных рекордов в поднятии тяжестей, многие из его достижений по-прежнему остаются непревзойденными.-0-

Фото Егора Павлющика

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БЕЛТА, рекорды, спорт
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