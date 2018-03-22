Информобеспечение подготовки и проведения II Европейских игр будет активизировано

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационное обеспечение подготовки и проведения II Европейских игр будет активизировано, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
Соответствующие поручения органам государственного управления и организациям по активизации освещения II Европейских игр, в том числе и за рубежом даны по итогам расширенного заседания подкомитета по вопросам информационно-рекламного обеспечения и работы СМИ Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года, которое прошло 21 марта в Министерстве информации под председательством руководителя ведомства Александра Карлюкевича. В заседании участвовали представители ведущих республиканских СМИ, НОК, Дирекции II Европейских игр, ряда министерств и ведомств.
На заседании рассмотрены вопросы активизации информационного обеспечения подготовки и проведения II Европейских игр в Минске, реализации программы вовлечения жителей Беларуси в мероприятия, связанные с подготовкой и проведением II Евроигр, организации и обеспечения работы пресс-центров, располагаемых в спортивных объектах, где будут проходить соревнования, организации аккредитации журналистов для освещения мероприятий II Европейских игр и многое другое.-0-
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