Интернет-трансляции футбольного чемпионата Беларуси в новом сезоне будут идти в формате HD

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом сезоне интернет-трансляции футбольных матчей чемпионата Беларуси будут идти в формате HD, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".
На новый уровень качества футбольную картинку с белорусских стадионов поднимет компания "Спецмедиа", которая стала официальным партнером АБФФ. В 2018 году один из лучших интернет-вещателей Беларуси будет показывать каждый матч тура национального первенства в прямом эфире минимум с трех камер и получит единую "упаковку" в виде фирменного стиля, разработанного АБФФ. Кроме того, планируется широко освещать решающие поединки розыгрыша Кубка страны, а также ключевые встречи женских команд и международные турниры под эгидой футбольной федерации.
В прошлом сезоне партнеры АБФФ уже транслировали матчи в формате HD. В частности, это были игры с участием борисовского БАТЭ, брестского "Динамо" и минского ФК "Крумкачы". Любители футбола остались довольны качеством показа.-0-
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