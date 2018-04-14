"Ислочь" и "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" и жодинского "Торпедо-БелАЗа" сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Обе команды приложили много усилий, чтобы выиграть, но так и не выявили победителя - 0:0.
Результаты других встреч: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 0:1, "Неман" (Гродно) - "Днепр" (Могилев) - 0:0, "Луч" (Минск) - "Витебск" - 0:2.
Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 9 очков (3 матча), "Днепр" - 7 (3), "Витебск" - 7 (3).
Третий тур завершится тремя воскресными матчами: "Городея" - "Динамо" (Минск), "Смолевичи" - "Минск", "Гомель" - "Торпедо" (Минск).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.503 BYN
|2.523 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.027 BYN
|2.039 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3.22 BYN
|3.29 BYN