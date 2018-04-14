"Ислочь" и "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" и жодинского "Торпедо-БелАЗа" сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды приложили много усилий, чтобы выиграть, но так и не выявили победителя - 0:0.

Результаты других встреч: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 0:1, "Неман" (Гродно) - "Днепр" (Могилев) - 0:0, "Луч" (Минск) - "Витебск" - 0:2.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 9 очков (3 матча), "Днепр" - 7 (3), "Витебск" - 7 (3).

Третий тур завершится тремя воскресными матчами: "Городея" - "Динамо" (Минск), "Смолевичи" - "Минск", "Гомель" - "Торпедо" (Минск).-0-