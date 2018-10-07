Дубль Дмитрия Комаровского принес "Ислочи" сенсационную победу над БАТЭ в 24-м туре чемпионата Беларуси

Во время матча. Фото ФК БАТЭ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" обыграли борисовский БАТЭ 2:1 в матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер национального первенства свое второе поражение в нынешнем первенстве потерпел в гостях. Лучшим игроком матча стал опытный форвард "Ислочи" Дмитрий Комаровский, который оформил голевой дубль. Единственный мяч у борисовчан провел Алексей Риос.

Результаты других игр: "Торпедо" (Минск) - "Минск" - 1:0, "Городея" - "Луч" - 1:1, "Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Брест) - 1:4, "Слуцк" - "Витебск" - 0:2 , "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:3.

Позже завершатся еще два матча: "Динамо" (Минск) - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман".-0-